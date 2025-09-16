В Буденновском округе Ставрополья привили более 2,3 тысячи детей

В Буденновском округе Ставропольского края в рамках иммунизационной кампании против гриппа привили более 2,3 тыс. детей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пройти вакцинацию можно в детских садах, школах и колледжах, а также в детской поликлинике Краевого центра специализированных видов медпомощи №1 города Буденновска. Сельские жители могут обратиться в амбулатории по месту жительства.

По последним данным в Ставропольском крае против гриппа привито около 200 тыс. человек, из них более 75 тыс. — дети.

Мария Хоперская