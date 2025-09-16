Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кисловодске Nissan сбил двух детей на электровелосипедах

В Кисловодске двое детей пострадали в аварии с легковым автомобилем. ДТП случилось днем 14 сентября во дворе жилого дома, сообщили в госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Ниссана» проезжая во дворе многоквартирного дома, сбил двух детей — 7 и 8 лет. Несовершеннолетние катались на электровелосипедах рядом с домом.

В результате аварии пострадавших госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Мария Хоперская

