В Кисловодске Nissan сбил двух детей на электровелосипедах
В Кисловодске двое детей пострадали в аварии с легковым автомобилем. ДТП случилось днем 14 сентября во дворе жилого дома, сообщили в госавтоинспекции по Ставропольскому краю.
Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Ниссана» проезжая во дворе многоквартирного дома, сбил двух детей — 7 и 8 лет. Несовершеннолетние катались на электровелосипедах рядом с домом.
В результате аварии пострадавших госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.
Устанавливаются обстоятельства аварии.