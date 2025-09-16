Абрау-Дюрсо заняло восьмое место в рейтинге популярных направлений в сентябре

Абрау-Дюрсо вошло в список наиболее популярных направлений для трехдневных поездок в сентябре. Рейтинг составит сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Фото: Маргарита Синкевич

Абрау-Дюрсо заняло восьмую позицию в рейтинге. Стоимость трехдневного отдыха в этом направлении составляет в среднем 8,5 тыс. руб.

Лидером списка стала Москва со средней стоимостью поездки 5 тыс. руб. Второе место занял Нижний Новгород с ценой 4 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Майкоп, где трехдневное путешествие обойдется в 5,9 тыс. руб.

Четвертую строчку рейтинга занял Великий Новгород со стоимостью 4,4 тыс. руб. Пятое место досталось Пскову — 3,6 тыс. руб. за три дня.

Алина Зорина