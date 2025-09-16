Неконкурентные контракты стоили должности главе поселения в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области добилась отстранения от должности главы администрации Вистинского сельского поселения Ирины Сажиной, заключавшей муниципальные контракты с нарушением конкурентных процедур и порядка формирования цены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что супруг Ирины Сажиной находился в финансово зависимом положении с исполнителем контрактов. При этом уведомление о возникновении личной заинтересованности глава администрации не направляла.

По результатам проверки главе Кингисеппского района направили представление об устранении нарушений. Оно было удовлетворено, и Ирина Сажина лишилась поста в связи с утратой доверия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полномочия мундепа из Волосовского района прекратили из-за конфликта интересов.

Артемий Чулков