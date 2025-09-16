Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С начала года на Кубани произошло 137 ДТП с электросамокатами

С начала 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что значительная часть подобных аварий связана с нарушением правил движения. Начальник отделения технического надзора краевого управления полиции Алексей Ясинский напомнил, что использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес требует соблюдения тех же норм, что и при езде на велосипеде, включая движение по велодорожкам и запрет на выезд на проезжую часть при отсутствии соответствующей инфраструктуры.

Нарушение правил влечет административную ответственность и штрафы. В ведомстве призвали родителей объяснять детям основы безопасного поведения на дороге до приобретения таких устройств.

Вячеслав Рыжков

