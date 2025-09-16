В Кисловодске 20 улиц остались без холодной воды из-за аварии

В Кисловодске произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за утечки на магистральном водоводе на улице Фоменко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подачу воды ограничили в детских садах №1 и №19, а также на 20 улицах: проспекте Победы, улицах Фоменко, Западная, Щорса, Водопойная, Украинская, Набережная, Главная, Маяковского, Ессентукская, Седова, Подкумская, Зеркальный, Чайковского, Чапаева, Чехова, Пушкина, Киевская, Белоглинская, Пороховая.

Специалисты работают на месте и планируют завершить работы до 17:00.

Константин Соловьев