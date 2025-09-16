Виновника ДТП в Екатеринбурге, который сбил шесть человек, оставили в колонии

Суд отказал в смягчении наказания Сергею Суворову, который осужден за ДТП в Екатеринбурге с наездом на шестерых пешеходов, из-за которого один из них погиб, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сергей Суворов

Суворов ходатайствовал о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид. Помощник Уральского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отметил, что в колонии осужденный вел себя нестабильно и не собирался возмещать ущерб, поэтому цели наказания не были достигнуты. Суд согласился с позицией прокуратуры — виновник аварии останется в колонии, неотбытая часть наказания составляет три года восемь месяцев 20 дней.

Инцидент произошел 11 мая 2021 года. На пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина автомобиль SEAT Leon, за рулем которого находился Сергей Суворов и был под наркотиками, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry. Из-за этого SEAT отбросило на остановку «Оперный театр», на которой находились люди. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Из них тяжкий вред здоровью был причинен семилетнему ребенку и 33-летнему жителю. Еще одна пострадавшая, 79-летняя Ирина Сергеева, от полученных травм скончалась в больнице на следующий день.

В мае 2022 года Октябрьский районный суд признал Суворова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к семи годам колонии общего режима, лишили водительских прав и взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему ребенку в 700 тыс. руб.

Ирина Пичурина