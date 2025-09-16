Балашовский дом-интернат предлагает 1,3 млн за поставку мягкого инвентаря

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» объявило аукцион на поставку мягкого инвентаря (одежда для получателей социальных услуг). Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Одежду предстоит поставить в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора по адресу: г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 54. Поставщик за свой счет выполняет погрузочно-разгрузочные работы.

Среди требуемой одежды теплые халаты, майки, носки, пижамы, брюки, сорочки. Товар должен быть новым, без дефектов.

Извещение о закупке размещено 15 сентября. Заявки принимаются до 23 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,3 млн руб.

Павел Фролов