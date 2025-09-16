Из Ростовской области за пять дней экспортировали 148 тонн птицы

С территории Ростовской области с 8 по 12 сентября экспортировали семь партий мяса птицы общим весом в 148 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из региона 27 т отправили в Объединенные Арабские Эмираты, 37,9 т — в Таджикистан, более 26 т — в Центральноафриканскую республику и более 57 т — в Узбекистан. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтвердили результаты лабораторных исследований.

Константин Соловьев