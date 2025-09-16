В Предгорном округе Ставрополья проверили 10 школ после сообщения о минировании
В ночь на 16 сентября в Предгорном муниципальном округе Ставрополья полиция проверила 10 школ из-за угрозы минирования. Об этом сообщил глава местной администрации Николай Бондаренко.
По его словам, антитеррористические мероприятия организованы по десяти адресам. Школы располагаются в восьми населенных пунктах округа.
К утру стало известно, что, по информации от полиции Предгорья, проверка всех общеобразовательных учреждений округа завершена. Информация о минировании не подтвердилась.