Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Предгорном округе Ставрополья проверили 10 школ после сообщения о минировании

В ночь на 16 сентября в Предгорном муниципальном округе Ставрополья полиция проверила 10 школ из-за угрозы минирования. Об этом сообщил глава местной администрации Николай Бондаренко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, антитеррористические мероприятия организованы по десяти адресам. Школы располагаются в восьми населенных пунктах округа.

К утру стало известно, что, по информации от полиции Предгорья, проверка всех общеобразовательных учреждений округа завершена. Информация о минировании не подтвердилась.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все