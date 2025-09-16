Губернатор Ставропольского края опроверг сведения о беспилотной атаке

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг сведения о беспилотной атаке на регион. О ситуации в регионе он рассказал в своем Telegram-канале.

«К границам Ставрополья в этот раз не приближались, режим беспилотной опасности поэтому не объявляли»,—сообщил Владимир Владимиров.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в сводке минобороны РФ среди регионов, подвергшихся атаке вражеских беспилотников, числился и Ставропольский край. Позднее его заменили на Саратовскую область.

