Определен подрядчик для строительства дороги до лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи»

Победителем конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительство подъездной дороги до лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи», расположенного на ул. Спортивной, 22, признано ООО «Уралмостострой». Цена контракта составит 458,6 млн руб.

Как указано в техническом задании, протяженность двухполосной дороги составит 800 м, включая одну развязку и два примыкания. Ширина проезжей части — 11 м. На дороге требуется установить две светофора и шесть камер видеонаблюдения. Все работы требуется завершить к 10 декабря 2026 года.

АО «Уралмостострой» является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье. Компания, в частности, выиграла подряд на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» стоимостью 647 млн руб., стала победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми, выиграла конкурс на строительство участка дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная» стоимостью 433,3 млн руб., участка автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная от ул. Грибоедова до моста через р. Чикулайка» стоимостью 2,6 млрд руб. «Уралмостострой» также ведет ремонт старого моста через Чусовую в Перми, стоимость контракта составляет 2,5 млрд руб. В конце июля компания выиграла подряд на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции аэропорта Большое Савино. Цена контракта составит 1,9 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в конце апреля АО «Уралмостострой» завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь.

База «Пермские медведи» была приобретена региональными властями в 2021 году, во время продажи на торгах по банкротству Экопромбанка. Объект передали в управление школе олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт».

В начале сентября 2025 года был определен подрядчик для проектирования и реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на базе «Пермские медведи». Работы стоимостью 991 млн руб. будет выполнять ООО «Техдоргрупп». Подрядчик должен построить лыжероллерные трассы длиной не менее 5 км с организацией съездов, сборно-разборные трибуны на 1 тыс. мест, судейское помещение и стрельбище. Пропускная способность комплекса составит 240 человек в смену.