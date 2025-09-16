В Крыму и Севастополе сократился спрос на витамины и БАДы для иммунитета

В Крыму спрос на витамины и БАДы для укрепления иммунитета в январе—июле 2025 года в аптеках сократился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Жители и гости республики за семь месяцев купили 972,2 тыс. упаковок биодобавок и витаминов на сумму 402,6 млн руб. В денежном выражении объем продаж вырос на 11,1%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

В топ-10 брендов витаминов и БАДов для укрепления иммунитета по стоимостному объему продаж вошли «Магне В6» (51,8 млн руб.), «Мильгамма» (38,6 млн руб.), «Фемибион» (17,8 млн руб.), «Супрадин» (17,5 млн руб.), «Аквадетрим» (16 млн руб.), «Элевит» (13,7 млн руб.), «Фортедетрим» (12,3 млн руб.), «Солгар» (11,8 млн руб.), «Будь здоров!» (10,8 млн руб.), «Оллвит» (9,2 млн руб.).

В аптеках Севастополя в январе—июле 2025 года реализовали 262,3 тыс. на сумму 113,6 млн руб. В натуральном выражении объем продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 18%, а в денежном вырос на 14,4%.

В топ-10 брендов витаминов и БАДов для укрепления иммунитета по стоимостному объему продаж в аптеках Севастополя вошли «Магне В6» (14,6 млн руб.), «Мильгамма» (9,1 млн руб.), «Аквадетрим» (7,4 млн руб.), «Супрадин» (5,9 млн руб.), «Будь здоров!» (4,8 млн руб.), «Фемибион» (4,4 млн руб.), «Кокарнит» (4,1 млн руб.), «Фортедетрим» (3,4 млн руб.), «Нейробион» (3,1 млн руб.), «Солгар» (2,8 млн руб.).

«Снижение спроса на витамины и БАДы в натуральном выражении на фоне роста объема продаж — типичная картина при перераспределении спроса в сторону более дорогих форматов. Как показала общероссийская динамика, потребители массово переходят на витамины в формате БАД, которые дешевле и доступны онлайн, а вот спрос на дорогие продукты растительного и животного происхождения (чаще натуральные иммуномодуляторы) снижается. В Крыму инфляция выше средней по стране (почти 13% против 10% в целом). Это значит, что производители могли поднять цены на более качественные или сложные БАДы, что влечет рост выручки при условии снижения физического объема продаж»,— комментирует эксперт Центра технологий здоровья, академик естественных наук Игорь Берлинский.

Он уточняет, что витамины и БАДы для иммунитета — не панацея. Их эффективность зависит от реальных дефицитов, формы препаратов и индивидуальной ферментной активности. Например, витамин D имеет научно подтвержденную роль в иммунной регуляции, но безопасен лишь при грамотной дозировке и мониторинге.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму и Севастополе в 2025 году сократился спрос на противовирусные препараты.

Маргарита Синкевич