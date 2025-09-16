Ту-160 отработали пуск крылатых ракет на учениях в Баренцевом море

Стратегические ракетоносцы Ту-160 поучаствовали в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025». В нейтральных водах Баренцева моря был отработан пуск крылатых ракет «по критически важным объектам условного противника». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сопровождали Ту-160 во время учебных маневров экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырех часов.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Всего в них планируют поучаствовать около 13 тыс. военнослужащих. Среди основных маневров — отработка планирования применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сегодня отправился в Россию, чтобы наблюдать за активной фазой учений.