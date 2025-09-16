Важен вклад каждого!
Коллектив компании «Метафракс Кемикалс» отмечен памятным знаком «За вклад в развитие Пермского края».
Фото департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края
На выездном заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина за значительный вклад в развитие химической промышленности памятным знаком «За вклад в развитие Пермского края» был отмечен коллектив АО «Метафракс Кемикалс». Награда была вручена управляющему директору по производству Альберту Худайбирдину.
- Компания «Метафракс Кемикалс» является продолжателем мощных промышленных традиций Кизеловского угольного бассейна. Это градообразующее предприятие, социальный партнер. Например, в Кизеле в школе № 11 крыльцо и входная группа ремонтируются при поддержке компании, — отметил Дмитрий Махонин.
Кроме того, благодарственными письмами губернатора на заседании краевого правительства были отмечены пять работников АО «Метафракс Кемикалс»: начальник цеха карбамида завода АКМ Павел Афанасенко, помощник директора по организационно-административной деятельности Татьяна Двинянинова, начальник производства полиорганики и многоатомных спиртов Дмитрий Елтышев, диспетчер диспетчерской службы производственно-технического отдела Александра Милованова и начальник центральной производственной лаборатории Лариса Пащенко.
- Награждение всего коллектива и целого ряда сотрудников нашего предприятия говорит о большом значении нашей работы для устойчивого социально-экономического развития всего региона. Важен вклад каждого работника в общий успех! Спасибо вам за профессионализм и неравнодушное отношение к делу, - подчеркнул Альберт Худайбирдин.
АО «Метафракс-Кемикалс»
