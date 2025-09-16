Коллектив компании «Метафракс Кемикалс» отмечен памятным знаком «За вклад в развитие Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края

На выездном заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина за значительный вклад в развитие химической промышленности памятным знаком «За вклад в развитие Пермского края» был отмечен коллектив АО «Метафракс Кемикалс». Награда была вручена управляющему директору по производству Альберту Худайбирдину.

- Компания «Метафракс Кемикалс» является продолжателем мощных промышленных традиций Кизеловского угольного бассейна. Это градообразующее предприятие, социальный партнер. Например, в Кизеле в школе № 11 крыльцо и входная группа ремонтируются при поддержке компании, — отметил Дмитрий Махонин.

Кроме того, благодарственными письмами губернатора на заседании краевого правительства были отмечены пять работников АО «Метафракс Кемикалс»: начальник цеха карбамида завода АКМ Павел Афанасенко, помощник директора по организационно-административной деятельности Татьяна Двинянинова, начальник производства полиорганики и многоатомных спиртов Дмитрий Елтышев, диспетчер диспетчерской службы производственно-технического отдела Александра Милованова и начальник центральной производственной лаборатории Лариса Пащенко.

- Награждение всего коллектива и целого ряда сотрудников нашего предприятия говорит о большом значении нашей работы для устойчивого социально-экономического развития всего региона. Важен вклад каждого работника в общий успех! Спасибо вам за профессионализм и неравнодушное отношение к делу, - подчеркнул Альберт Худайбирдин.

