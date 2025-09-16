Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Предприятие в Ростовской области по документам производило говядину из свинины

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили предприятие, производящее мясную продукцию из нелогичного сырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, при оформлении ветеринарных документов на 120 кг говядины в качестве сырья указали «свинину». Специалисты отмечают, что факт является нарушением порядка оформления, зафиксированного в приказе минсельхоза РФ № 862.

Хозяйству выдали предостережение. Производственные документы партии аннулировали.

Константин Соловьев

