В августе на Кубани выдали кредитов наличными на 11,85 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в августе 2025 года выдачу 1,62 млн кредитов наличными на сумму 317,13 млрд руб. Это на 45% меньше по количеству и на 39% меньше по объему, чем годом ранее. Средний размер кредита вырос с 175 тыс. до 196 тыс. руб., а срок сократился с 34 до 30 месяцев. На Кубани выдали кредитов на 11,85 млрд руб.

По сравнению с июлем количество кредитов увеличилось на 1%, объем — на 5%. С января по август было оформлено 11,14 млн займов на 1,89 трлн руб., что более чем вдвое ниже прошлогодних показателей. Полная стоимость кредита в августе составила 32,22% против 32,72% месяцем ранее и 28,95% год назад.

Лидером по объемам выданных кредитов стала Москва — 36,2 млрд руб. (114,1 тыс. договоров), далее следуют Московская область (25,68 млрд руб.), Санкт-Петербург (14,86 млрд руб.), Краснодарский край (11,85 млрд руб.) и Свердловская область (10,84 млрд руб.).

Крупнейшие кредиты в среднем оформлялись в Севастополе (324 тыс. руб.) и Москве (317 тыс. руб.). Максимальные сроки кредитования зафиксированы в Северной Осетии — 42 месяца, минимальные — в Мордовии, Еврейской автономной области и на Сахалине (26 месяцев).

Вячеслав Рыжков