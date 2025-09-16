Мошенники стали использовать налоговые декларации для обмана россиян

Правоохранительные органы рассказали ТАСС о новой схеме мошенничества с использованием налоговых деклараций. Злоумышленники звонят гражданам, зарегистрированным как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП), и представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Они заявляют о якобы допущенных ошибках в налоговой декларации и предлагают «исправить» их, после чего просят назвать код из SMS-сообщения.

Когда жертва сообщает мошенникам код, начинается стандартная схема обмана. Лжесотрудник ФНС утверждает, что с ее счета были переведены деньги на финансирование вооруженных сил Украины, поэтому возбуждено уголовное дело. Далее человеку предлагают сотрудничество с «правоохранительными органами», тем самым вовлекая его в непротивозаконную деятельность под видом помощи следствию.

По словам собеседника ТАСС, злоумышленники заставляют жертв выполнять различные поручения. К ним относятся перевод денег или выполнение роли курьера: обманутые лица забирают деньги у других пострадавших и переводят их злоумышленникам. Правоохранители предупреждают, что участие в такой деятельности грозит реальным уголовным преследованием, и даже если человек думал, что помогает следствию, это не освобождает его от ответственности.

В ведомстве подчеркивают, что налоговые службы никогда не требуют называть коды из сообщений и не звонят на мобильные телефоны граждан. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прервать разговор и связаться с налоговой инспекцией через официальные каналы.