В морском порту Новороссийска проведут военные учения

Сегодня, 16 сентября, в акватории морского порта Новороссийск запланировано проведение учений с дежурными силами военно-морской базы (ВМБ). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения проведут в период с 11:00 до 13:00 мск. Специалисты будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Администрация Новороссийска напоминает жителям и гостям города, что при проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных судов, спортивных парусных и надувных плавсредств. Нельзя проводить любые виды подводных работ, в том числе водолазные спуски с берега.

Алина Зорина