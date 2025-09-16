Глава Минобороны Белоруссии отправился в РФ наблюдать за учениями «Запад-2025»

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин поехал в Россию, чтобы наблюдать за активной фазой российско-белорусских учений «Запад-2025». Он посетит военные полигоны, где войска будут отрабатывать совместные действия в условиях, приближенных к боевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Хренин

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Виктор Хренин

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

«На одном из полигонов Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Хренин ознакомится с ходом практических действий союзных войск, оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники»,— отметили в Telegram-канале ведомства.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября, в них суммарно поучаствует около 13 тыс. военнослужащих. Они отработают планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Основные мероприятия проходят в Белоруссии на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Учебно-боевая изготовка».