Штрафы за незаконную расклейку рекламы в области превысили 1 млн рублей

В Ярославской области на граждан, должностных и юридических лиц наложили штрафы на общую сумму 1,3 млн руб. за незаконное размещение рекламы и информации на наружных поверхностях. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам губернатора Михаила Евраева, в регионе проверили 1,5 тыс. объектов и 4 тыс. размещенных на них рекламных конструкций, из них только 1 тыс. была установлена законно.

«Остальные — с нарушениями. По итогам работы вынесено штрафов на сумму свыше 1,3 млн руб.»,— сообщил господин Евраев.

За размещение рекламы в местах, не предназначенных для этих целей, гражданам грозит штраф до 4 тыс. руб., должностным лицам — до 40 тыс. руб., юрлицам — до 180 тыс. руб.

Алла Чижова