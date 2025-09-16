Атмосферный фронт закрепит осень в Петербурге и Ленобласти 16 сентября

Наступающий с западного направления атмосферный фронт во вторник, 16 сентября, оттеснит периферию антициклона за границы Ленинградской области и перестроит погоду на осенний лад, говорится в прогнозе центра «Фобос».

В регионе облачно, днем ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от +16 до +18 градусов, в области — от +15 до +20 градусов. Ветер дует с юго-востока и юга со скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление упадет до 759 мм рт. ст., что близко к норме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погода в городе на Неве начала ухудшаться 15 сентября под влиянием атмосферного фронта.

Артемий Чулков