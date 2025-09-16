Госсекретарь США Рубио допустил встречу Трампа и Зеленского на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется выступить посредником в мирном соглашении Украины и России, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, господин Трамп, «вероятно, встретится» с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Господин Рубио напомнил, что президент США провел «несколько телефонных звонков с Путиным, несколько встреч с Зеленским». Он уточнил, что президенты США и Украины могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет Генеральная Ассамблея ООН, передает AFP.

На прошлой неделе Дональд Трамп сказал, что Россия виновна в затягивании достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Тем не менее он заявил о намерении добиться мирной сделки. Комментируя возможность трехсторонней встречи, господин Трамп сказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга», что мешает им вести диалог.

