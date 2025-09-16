Ночью в Сочи объявляли угрозу атаки БПЛА

В ночь на 16 сентября в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сигнал тревоги прозвучал в 6:15 и был отменен в 6:28, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не подходить к окнам и укрываться в помещениях без доступа света, а находящимся на улице — использовать подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и парковки. В качестве небезопасных укрытий указывались автомобили и стены многоквартирных домов.

Оперативные службы напомнили горожанам о необходимости воздерживаться от съемки и публикации в социальных сетях кадров работы систем ПВО, падения обломков беспилотников и действий экстренных служб. В случае обнаружения подозрительных предметов гражданам предписывалось обращаться в службу «112» и не приближаться к ним.

Позднее поступило сообщение об отмене угрозы. Власти подчеркнули, что опасности для жителей и отдыхающих в Сочи нет. Вместе с тем напомнили, что обломки беспилотников могут представлять угрозу и требуют осторожности.

Минобороны РФ в своем Telegram-канале уточнило, что в течение ночи с 23:00 до 06:00 средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа, в том числе 30 — над Курской областью, 18 — над Ставропольским краем, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Брянской, пять — над Тульской, четыре — над Рязанской, три — над Крымом, по два — над Волгоградской и Воронежской областями, по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.

Мария Удовик