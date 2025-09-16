Подход администрации президента США Дональда Трампа к урегулированию ситуации на Украине идет от здравого смысла. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Те обсуждения и понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, — это задел, которым не просто нельзя пренебрегать, но на него необходимо опираться»,— отметил господин Рябков в интервью ТАСС. По его словам, альтернативы движению в этом направлении, если речь идет об урегулировании, нет.

В то же время замминистра отметил, что не все идеи американской стороны устраивают Россию, что вполне естественно. Однако текущая ситуация характеризуется попытками противников урегулирования и противников господина Трампа и в США, и в европейских столицах затормозить процесс. Среди таких сил Сергей Рябков выделил группу милитаристов и тех, кто не может принять невозможность победы над ядерной державой. Они, подчеркнул дипломат, «перекрикивают голоса, транслирующие более здравые оценки».

Господин Рябков выразил надежду, что «белый шум», создаваемый этой европейской группой, не заглушит здравый смысл, который звучит из Вашингтона. Он также сообщил, что Россия и США планируют до конца осени провести новую встречу по взаимным раздражителям.

