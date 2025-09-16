Над Крымом и акваторией Черного моря сбили четыре БПЛА

Четыре беспилотника уничтожили в течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма. Еще один беспилотник уничтожили над Черным морем.

Всего в этот период над регионами России сбили 87 украинских БПЛА самолетного типа.

Алина Зорина