Глава Соцфонда Чирков рассказал об индексации пенсий в 2026 году

С 2026 года индексация пенсий в России будет проходить в два этапа. Об этом рассказал председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью «РИА Новости».

Первая индексация, по словам господина Чиркова, назначена на 1 февраля и коснется только страховой пенсии. Это повышение будет рассчитываться исходя из уровня инфляции за предыдущий год, то есть с учетом роста цен, зафиксированного в прошлом.

Второй этап индексации пройдет с 1 апреля. Тогда размер увеличения страховых пенсий будет зависеть от доходов Соцфонда. Эти доходы формируются из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат в стране.

В 2025 году индексация страховых пенсий в России составила 9,5%. Социальные пенсии за тот же период повысили на 14,75%.