На месте авторынка «Фортуна» в Ростове идет строительство пяти многоквартирных домов

На месте бывшего авторынка «Фортуна» в Ростове-на-Дону строят пять многоквартирных домов. Их общая площадь составит 195,3 тыс. кв. м. Строительством займется компания «СК10», сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В настоящее время введен в эксплуатацию один дом, площадь которого — 46,9 тыс. кв. м. Еще действуют три разрешения на строительство трех домов площадью 99,9 тыс. кв. м. Разрешение на строительство еще одного объекта к сентябрю получено не было.

Стоимость и сроки строительства жилого комплекса не раскрываются.

Мария Хоперская