За ночь над Ставропольским краем сбили 18 украинских БПЛА

За период с 23:00 15 сентября по 06:00 16 сентября силами противовоздушной обороны в небе над Ставропольским крае сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за ночь над территорией РФ уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников: 30 – над Курской областью, 11 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской областью, пять – над Тульской областью, четыре – над Рязанской областью, три – над Республикой Крым, по два — над Волгоградской и Воронежской областями и по одному над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря.

Мария Хоперская