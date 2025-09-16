Жительница Астрахани получила три года колонии за гибель пятерых детей на пожаре

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении местной жительницы по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности пятерым детям, погибшим на пожаре (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, ночью 20 апреля этого года произошел пожар в частном доме на ул. Ольховская в Кировском районе Астрахани. К возникновению огня привело короткое замыкание электропроводки. На пожаре погибли пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет, четверо из которых были детьми фигурантки, включая двоих приемных, один — сыном ее знакомой.

Еще одному ребенку удалось спастись. На момент трагедии матери детей дома не было. По решению суда фигурантка получила три года колонии-поселении.

Павел Фролов