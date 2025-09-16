В небе над Ростовской областью сбили 11 беспилотников

В течение прошедшей ночи с 23:00 до 06:00 средства ПВО уничтожили в небе над Ростовской областью 11 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке минобороны РФ.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили над Миллеровским, Чертковским, Шолоховским, Боковским и Верхнедонским районами.

Всего за ночь над территорией РФ уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников: 30 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Ставропольского края, 10 – над территорией Брянской области, пять – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Республики Крым, по два — над Волгоградской и Воронежской областями и по одному над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря.

Мария Хоперская