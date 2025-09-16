В Озерске с бизнесмена взыскали компенсацию за падение девочки с качели

Озерский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб. в пользу девочки, получившей перелом лодыжки после падения с качели, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство установило, что в сентябре 2024 года в поселке Метлино 13-летняя девочка качалась на качели на ремонтируемой неогороженной детской площадке. Она упала и сломала лодыжку. В это время на объекте благоустраивали двор, но подрядчик не обеспечил безопасность, как необходимо было сделать по требованиям муниципального контракта. Прокуратура подала иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка, который удовлетворили. Решение суда вступило в законную силу, за его исполнением установили контроль.

Виталина Ярховска