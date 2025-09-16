В Озерках Саратовской области планируется установка детской площадки за 2 млн

Администрация Новозахаркинского муниципального образования Петровского района Саратовской области объявила аукцион на установку детской площадки в селе Озерки. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю необходимо выполнить работы в срок до 30 ноября этого года по адресу: ул. Политотдельская, земельный участок 72и. Гарантийный срок на них составляет три года.

Извещение о закупке размещено 15 сентября. Заявки принимаются до 22 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн руб.

Павел Фролов