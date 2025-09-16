После ДТП с двумя погибшими под Ашой завели уголовное дело

Следственный отдел ОМВД России по Ашинскому району возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после аварии с двумя погибшими на М-5 «Урал», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла ранним утром 15 сентября. По предварительным данным, пьяный 30-летний водитель микроавтобуса Hyundai двигался по дороге М-5 «Урал». На реконструируемом участке трассы он съехал в кювет. Машина упала с моста и опрокинулась. В автомобиле находилось восемь человек, двое из них погибли на месте, четверых доставили в больницу с травмами, еще два пассажира получили легкие ушибы и ссадины.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначили ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу.

Виталина Ярховска