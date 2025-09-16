В Саратове в 2025 году восстановят и обновят ограждения школ и детсадов

В Саратове на этот год запланировано восстановление и обновление ограждений школ и детских садов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Обращение политика к саратовцам появилось сегодня, 16 сентября, в Telegram-канале его сторонников.

Господин Володин анонсировал новый депутатский проект в ходе очередной рабочей поездки в Саратов. По его словам, ограждения можно устанавливать в любом осеннем месяце. В 2025 году, как уточнил председатель Госдумы, вопрос с восстановлением и обновлением ограждений школ и детских садов решат в Заводском, Октябрьском, Волжском, Фрунзенском, Ленинском районах, затронут Кировский и Гагаринский районы.

В Саратове при поддержке господина Володина также реализуется проект по ремонту дворовых территорий школ и детских садов. Работы должны завершить до ноября этого года.

Павел Фролов