Глава СКР поручил возбудить дело из-за бетонной пыли от Новосмолинского карьера

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возобновить производство по уголовному делу по факту работы Новосмолинского карьера, загрязняющего окружающую среду, сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобами о работе карьера в СКР обращаются местные жители. По информации челябинцев, объект загрязняет воздух и землю в нескольких близлежащих садовых товариществах. Поднимающаяся бетонная пыль оседает в радиусе нескольких километров, растения и урожай гибнут. Кроме того, ухудшается состояние здоровья горожан. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее в СУ СКР по региону уже возбуждали уголовное дело по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), однако после расследование прекратили. Исполнение нового поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска