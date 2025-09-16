В Дагестане бизнесмен заработал 4,4 млн рублей на продаже контрафактного молока

Суд Ахтынского района Дагестана конфисковал у предпринимателя 4,4 млн руб. выручки от продажи немаркированной молочной продукции. Товар он поставлял в местную больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Установлено, что «серую» молочную продукцию бизнесмен продавал с 2022 по 2024 год. В соответствии с действующим законодательством, без отсутствия маркировки товар нельзя реализовывать и использовать в пищевом обеспечении.

Суд признал предпринимателя виновным в сбыте немаркированной продукции. Ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно со штрафом в 30 тыс. руб.

Мария Хоперская