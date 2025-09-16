Кыштымский ГОК перешел под контроль основателя «Геотека»

ООО «Инвестиционная компания "Аксиома"» (Москва, учредитель — основатель «Геотека» Николай Левицкий) приобрела 100% уставного капитала ООО «Кварцвик», мажоритарного акционера АО «Кыштымский ГОК», сообщает «Интерфакс».

Ранее «Кварцвик» принадлежал в равных долях трем физическим лицам, в том числе основателю компании, бенефициару и генеральному директору ООО «Амдекс Групп» Виктору Полищуку. Изменения в состав владельцев внесли 11 сентября.

91% уставного капитала Кыштымского ГОКа принадлежит «Кварцвику», 0,0003% — «Роснано». КГОК может распоряжаться долей в 41,8% в зависимом «Русском кварце» (основан вместе с «Роснано»), от которого получил в прошлом году почти 244 млн руб. дивидендов.

На сайте КГОКа говорится, что проект «Русский кварц» запустили в августе 2011 года. Он предусматривает техническое перевооружение производства особо чистых кварцевых концентратов, создан на базе действующего комплекса по добыче, переработке и глубокому обогащению жильного кварца Кыштымского месторождения. При этом, согласно информации на сайте проекта, компания является единственным в РФ производителем высокочистого кварцевого концентрата, владеет двумя производственными площадками в Кыштыме. Выпускает несколько видов высокочистого кварцевого концентрата.

Виталина Ярховска