Глава СКР потребовал возбудить дело из-за проблем с водой на острове Сарпинском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем водоснабжении на острове Сарпинском г. Волгограда. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР ранее организовали процессуальную проверку. Господин Бастрыкин запрашивал доклад о ходе проверочных мероприятий.

Все началось с того, что жители острова Сарпинского в обращении к главе СКР рассказали о бездействии должностных лиц органов власти в части сохранения воды в местных озерах. Со слов граждан, снижение уровня притока привело к обмелению и осушению водных объектов. Из-за этого нет необходимого ресурса в скважинах, в дома жителей техническая и питьевая вода подается с перебоями.

Авторы обращения подчеркнули, что на территории острова планируется прокладка туристических экотроп, которые пройдут по дну водных объектов. Люди обеспокоены возможным полным отсутствием жизненно необходимого коммунального ресурса в зимний период. Они неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

По поручению Александра Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело, а также доложит о предварительных и окончательных результатах его расследования. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов