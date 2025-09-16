За минувшие сутки в Ростовской области потушили 29 пожаров

В понедельник, 15 сентября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров и 23 загорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, за последние 24 часа спасатели устранили последствия двух дорожно-транспортных происшествий.

На места происшествий выезжали 398 специалистов и 97 единиц техники. По итогам всех мероприятий спасено четыре человека.

Мария Хоперская