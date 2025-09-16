Вражеские беспилотники сбили над пятью районами Ростовской области

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны украинские БПЛА сбили в небе над пятью районами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Беспилотники уничтожили над Миллеровским, Чертковским, Шолоховским, Боковским и Верхнедонским районами. У хутора Солонцовский загорелась сухая трава, пожар удалось быстро потушить.

Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Мария Хоперская