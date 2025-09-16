У административных сооружений в Приморье произошли взрывы

У въезда в поселок Щитовая во Владивостоке произошло несколько взрывов из-за использования газового оборудования, сообщили власти Приморского края.

По данным антитеррористической комиссии Приморского края, утром 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая произошла серия взрывов в районе административных сооружений и парковок.

Район был оцеплен, движение транспорта частично перекрыли. В результате происшествия никто не пострадал, небольшие повреждения получили автомобили неподалеку от взрывов. Угрозы для населения нет.

Ранее похожая ситуация произошла в районе бухты Десантная в мае. Все последствия были устранены, жертв не было.