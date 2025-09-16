Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Часть напавших на граждан Узбекистана во Владивостоке задержали

Правоохранительные органы задержали часть подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительство региона. Власти отметили, что пострадавшие мигранты находились в Приморье законно.

Ранее советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев опубликовал три видео, на одном из которых видно, как молодые люди пытаются избить таксиста-мигранта. Он сообщил, что инцидент произошел 13 сентября. По словам господина Кушербаева, пострадавшим не оказали помощь в посольстве.

Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился в представительство МИД России с просьбой принять меры.

