Участники саммита в Дохе решили добиться заморозки членства Израиля в ООН
Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств (ЛАГ) призвали заморозить членство Израиля в ООН. Об этом сообщило издание Independent.
На экстренном саммите в Дохе представители стран ОИС и ЛАГ обсудили меры поддержки Палестины и противодействия Израилю. Участники собрания договорились координировать действия для лишения Израиля прав в ООН.
Участники саммита осудили Израиль за атаки на Газу и выразили обеспокоенность попытками сделать палестинскую территорию непригодной для жизни.