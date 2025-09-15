Участники саммита в Дохе решили добиться заморозки членства Израиля в ООН

Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств (ЛАГ) призвали заморозить членство Израиля в ООН. Об этом сообщило издание Independent.

На экстренном саммите в Дохе представители стран ОИС и ЛАГ обсудили меры поддержки Палестины и противодействия Израилю. Участники собрания договорились координировать действия для лишения Израиля прав в ООН.

Участники саммита осудили Израиль за атаки на Газу и выразили обеспокоенность попытками сделать палестинскую территорию непригодной для жизни.