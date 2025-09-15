Британия поддержит инициативу «Восточный часовой» истребителями Eurofighter

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании примут участие в инициативе «Восточный часовой» для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО. Министерство обороны Великобритании сообщило, что самолеты с базы Конингсби будут поддерживаться воздушными заправщиками Voyager с базы Брайз-Нортон.

Инициатива включает совместные действия с авиацией Дании, Франции и Германии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы 12 сентября после консультаций по статье 4 договора о НАТО, инициированных Польшей из-за инцидента с беспилотниками.

10 сентября польская армия сообщила об уничтожении беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 нарушениях. Минобороны России в тот день сообщило, что были нанесены удары по по предприятиям ВПК Украины, а объекты на территории Польши в планы ведомства не входили.