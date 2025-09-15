Нижегородец Андрей Чертков назначен председателем правительства ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил Андрея Черткова председателем республиканского правительства. Об этом господин Пушилин сообщил в своем Telegram-канале. Как писал «Ъ-Приволжье», до этого момента Андрей Чертков возглавлял правительство ДНР в статусе исполняющего обязанности председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чертков во время работы в Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Андрей Чертков во время работы в Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До переезда в Донецк Андрей Чертков работал в Нижегородской области. Здесь он в разное время занимал должности главы Приокского района Нижнего Новгорода и главы Кстовского района Нижегородской области. Также он несколько лет руководил региональным министерством энергетики и ЖКХ.

В 2022 году господин Чертков переехал в ДНР, где был назначен министром угля и энергетики. В ноябре того же года он занял пост заместителя председателя республиканского правительства.

Андрей Репин