Нижегородец Андрей Чертков назначен председателем правительства ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил Андрея Черткова председателем республиканского правительства. Об этом господин Пушилин сообщил в своем Telegram-канале. Как писал «Ъ-Приволжье», до этого момента Андрей Чертков возглавлял правительство ДНР в статусе исполняющего обязанности председателя.

Андрей Чертков во время работы в Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До переезда в Донецк Андрей Чертков работал в Нижегородской области. Здесь он в разное время занимал должности главы Приокского района Нижнего Новгорода и главы Кстовского района Нижегородской области. Также он несколько лет руководил региональным министерством энергетики и ЖКХ.

В 2022 году господин Чертков переехал в ДНР, где был назначен министром угля и энергетики. В ноябре того же года он занял пост заместителя председателя республиканского правительства.

Андрей Репин