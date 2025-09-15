Главные новости за 15 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Ленинградской области побеждает Александр Дрозденко. Действующий глава региона набирает 84,21% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

В Петербурге на торгах в рамках банкротства АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель» реализовали пятизвездочный отель «Талион Империал», расположенный на Большой Морской улице, д. 14, литер. А. Покупателем выступило ООО «Лига», которое отдало за объект 4,41 млрд рублей.

Железнодорожники открыли движение по второму пути на участке Мшинская — Строганово, который был поврежден в результате чрезвычайного происшествия 14 сентября. Таким образом движение на участке Санкт-Петербург — Луга полностью восстановлено.

Петербургский политик-националист и ивент-менеджер книжного магазина «Листва» Савва Федосеев получил 15 суток административного ареста. В отношении него был составлен протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 14 ноября Максима Жмаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации следствия, фигурант на фоне «личных неприязненных отношений» нанес не менее 35 ударов ножом своей несовершеннолетней знакомой, в результате чего девушка скончалась.

Восемь праздничных дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным. Безвозмедный доступ будет работать на Рождество (7 января), в День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), в День космонавтики (12 апреля), в День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День рождения Эрмитажа (7 декабря).

Очередное назначение произошло в структуре администрации Санкт-Петербурга — комитет по здравоохранению официально возглавил Андрей Сарана, до того трудившийся в этой должности в качестве врио. Господин Сарана занимал пост первого заместителя главы городского комздрава с февраля 2019 года.

На реконструкцию здания депо в ОСП «Троллейбусный парк № 1» по адресу Сызранская улица, 15, литера Ж потратят чуть более 2,6 млрд рублей. Перестройку объекта должны провести до 30 сентября 2027 года.

Объект культурного наследия федерального значения «Оранжерея» выставят на торги по программе «Рубль за метр». Здание входит в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе.

В Ораниенбаумском саду в Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника актеру и художественному руководителю Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Кириллу Лаврову. Мероприятие прошло 15 сентября, в 100-летие со дня рождения артиста.

Сеть фастфуда Subjoy, которая пришла на смену ушедшему с российского рынка Subway, планирует открыть в Санкт-Петербурге до 40 точек за два года. Это позволит бренду расширить число заведений в городе в два раза.