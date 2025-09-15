Бывшая сеть Subway увеличит число точек в Петербурге в два раза

Сеть фастфуда Subjoy, которая пришла на смену ушедшему с российского рынка Subway, планирует открыть в Санкт-Петербурге до 40 точек за два года. Это позволит бренду расширить число заведений в городе в два раза, пишет РБК Петербург со ссылкой на заявление регионального менеджера по франчайзингу и развитию Санкт-Петербурга и Северо-Запада «Сабджой Россия» Любови Котовой.

Пока в Петербурге доступно 35 точек Subjoy. Сеть ресторанов быстрого питания возобновляет расширение после затяжной паузы. Госпожа Котова отметила, что в основном компания будет открывать заведения за счет привлечения франчайзи.

«В новые точки будут добавлены такие технологические элементы, как киоск предзаказа, стойки самообслуживания, чего раньше не было»,— добавила она. Также в Subjoy намерены развивать сервис доставки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пекарня «Цех 85» потребовала через суд от иркутского «клона» 2 млн рублей.

Татьяна Титаева