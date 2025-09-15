ХК «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл первый домашний матч сезона, обыграв уфимский «Салават Юлаев». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:2 (2:1,1:0,1:1) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брукс Мэйсек, по одной шайбе забросили Александр Шаров и Данил Романцев. У гостей оба гола на счету Данила Алалыкина.

По итогам матча «Автомобилист» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции с 6 очками, «Салават Юлаев» с двумя очками занимает 10-е место.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 17 сентября дома против челябинского «Трактора».

Полина Бабинцева