Главные новости за 15 сентября. Воронеж, Курск, Белгород, Орел
«Единая Россия» не набрала 40% на выборах в гордуму Воронежа и горсовет Орла, в Тамбове получила больше 50%.
Хинштейн набрал почти 87% на выборах губернатора Курской области.
Первышов выиграл выборы главы Тамбовской области почти с 74% голосов.
ЕР набирает больше 70% на выборах в белгородскую и воронежскую облдумы.
Курская область направит в Минстрой заявку на жилищные сертификаты на 1,6 млрд.
Хинштейн предупредил курского подрядчика школы, что он будет «работать за еду».
Бывшему депутату Курской облдумы продлили заключение в СИЗО.
Орловская область планирует увеличить ВРП на 9,6% до 489,2 млрд рублей.